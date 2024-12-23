ودعه مسيحيون ومسلمون.. جنازة شعبية لبائع سوداني بعد 25 عامًا من الكفاح في كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيّع أهالي مدينة سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، جثمان بائع الخردوات السوداني آدم يحيى عبدالله، الذي توفي بعد رحلة كفاح استمرت 25 عامًا في المدينة، والذي وافته المنية متأثرًا بحالته الصحية أثناء تلقيه العلاج في قسم العناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي.

تقدم جنازة الراحل عدد كبير من المسلمين والمسيحيين في المدينة، من بينهم الأنبا مكاري راعي كنيسة سيدي سالم، وبعض مسؤولي الكنيسة، في مشهد يعكس الوحدة والتآلف بين أبناء المدينة من مختلف الديانات.

وأوضح حمادة غالي، أحد أبناء مدينة سيدي سالم، لموقع "مصراوي" أن الراحل آدم كان قد عاش وحيدًا بين أهالي المدينة لما يقرب من 25 عامًا، حيث كانت حياته رحلة كفاح في بيع الخردوات. وأضاف أن علاقته بالجميع كانت محاطة بالمحبة والمودة، وهو ما جعله يحظى بتقدير كبير بين سكان المدينة.

وأشار غالي إلى أن آدم رفض مغادرة مصر خلال فترة مغادرة السودانيين للمدن المصرية منذ سنوات، حيث اختار البقاء في سيدي سالم بسبب ارتباطه العميق بأهل المدينة، وكان يحرص على تقديم المشروبات الرمضانية للصائمين في المسجد خلال شهر رمضان.

وتوفي آدم بسبب مرض مفاجئ، ليتم نقله إلى مستشفى سيدي سالم المركزي حيث وافته المنية.

وبعد أداء صلاة الجنازة في المسجد الكبير بمدينة سيدي سالم، تم دفن جثمانه في مقابر أحد الأهالي الذي طلب دفنه في مقابر أسرته، وسط حضور حشد كبير من المعزين.