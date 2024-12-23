رئيس جامعة المنيا يفتتح فرع البنك الأهلي داخل الحرم الجامعي (صور)

المنيا - جمال محمد:

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الإثنين، فرع البنك الأهلي المصري داخل مركز تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي.

حضر الافتتاح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وخالد عبد الله، رئيس منطقة شمال الصعيد بالبنك، وعدد من القيادات المصرفية من المنطقة الرئيسية والفرعية ومديرو الفروع.

وأشار الدكتور عصام فرحات إلى أن افتتاح الفرع داخل الحرم الجامعي يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بشكل تكنولوجي متطور، مما يوفر عليهم الوقت والجهد. كما أعرب عن تقديره للشراكة الممتدة بين البنك الأهلي وجامعة المنيا، والتي أثمرت عن توفير العديد من الخدمات المصرفية المتميزة.

وأوضح خالد عبد الله، رئيس منطقة شمال الصعيد، أن افتتاح الفرع يأتي ضمن جهود البنك لتوسيع شبكة فروعه وتعزيز الخدمات المصرفية المقدمة بالتعاون مع الجامعات، مؤكدًا دور البنوك الوطنية في دعم الاقتصاد القومي. وأضاف أن الفرع الجديد يقدم خدمات السحب والإيداع وكافة المعاملات البنكية للعملاء.

شهد حفل الافتتاح عدد من قيادات الجامعة، بينهم الدكتور أبو هشيمة مصطفى، نائب رئيس الجامعة الأهلية، والمستشار الهندسي للجامعة، والدكتور باسم محمود، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد مكرم، مدير مركز تكنولوجيا المعلومات.