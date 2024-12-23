بالصور.. محافظ بورسعيد يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري في ذكرى الجلاء

طلبت البقاء ليوم واحد.. التدخل السريع في الغربية ينقذ مسنة من برد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وضع اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إكليلاً من الزهور، اليوم الاثنين، على النصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان الشهداء بحي الشرق، وذلك بحضور لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والأمنية والشعبية.

جاء هذا في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى 68 لجلاء العدوان الثلاثي عن بورسعيد.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي أذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة عدد من الأغاني الوطنية، وتواجد مجموعة من الشباب وطلاب المدارس حاملين أعلام مصر بمحيط الميدان.

ومن جانبه، وجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد التهنئة للشعب المصري عامة وأهل بورسعيد بصفة خاصة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكدا على أن أبناء بورسعيد كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات.

وأكد على أن هذه الذكرى ستظل محفورة في أذهان المصريين لما فيها من بسالة وتضحية للدفاع عن أرض الوطن.