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بتر ساق طالب في حادث تصادم في بني سويف

11:01 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب طالب ببتر في الساق، إثر تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي، على أحد الطرق الفرعية بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية، أمام كوبري قرية العساكرة بدائرة مركز سمسطا، وإصابة قائد الدراجة.

بدورها انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة "هاني.أ.ر"، 15 عامًا، مصاب ببتر فى الساق الأيسر من أعلى الركبة، وكسر في الساق الأيمن.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

بتر ساق طالب حادث تصادم بني سويف
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