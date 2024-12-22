محافظ أسوان يتابع أعمال توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد -صور

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أسوان – إيهاب عمران:

ترأس اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الإجتماع التنسيقي لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد، والذى يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك بطول 9 كم، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 80 %.

وشدد كمال، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لإنهاء المشروع وفقاً للبرامج الزمنية المحددة له فى يونيو القادم، علاوة على قيام لجنة مختصة بالمرور على أعمال تنفيذ المسطحات الخضراء والزراعات لتكون بشكل جمالى تكاملاً مع ما تم تنفيذه بمشروع ممشى أهل أسوان بالكورنيش القديم

وكلف بتحقيق التنسيق الحضارى فى تركيب الأنترلوك، وإنهاء المرافق، وتوفير مصادر لري الزراعات وضبط محور الطريق بشكل كامل، وذلك قبل البدء فى أعمال الرصف، على أن يتم بالتوازي الإنتهاء من مسافة 2 كم ليلمس المواطن الأسوانى، والزائرين من الأفواج السياحية ثمار هذه الجهود المكثفة التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية من إقامة الحوائط الساندة، وعمل حارتين، وتنفيذ ممشى للدراجات ضمن الألعاب الترفيهية ليتم تحويله إلى بانوراما جمالية جديدة ومشرفة على صفحة نهر النيل الخالد.