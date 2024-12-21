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بالصور- السيطرة على حريق نشب في هيش وبوص بجوار كتلة سكنية بالقليوبية

04:54 م السبت 21 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق نشب في هيش وبوص بجوار كتلة سكنية بالقليوبية
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق نشب في هيش وبوص بجوار كتلة سكنية بالقليوبية
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق نشب في هيش وبوص بجوار كتلة سكنية بالقليوبية
  • عرض 5 صورة
    السيطرة على حريق نشب في هيش وبوص بجوار كتلة سكنية بالقليوبية
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بوص بجوار مجموعة من المنازل دون خسائر بشرية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في مجموعة من البوص بجوار منازل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية.

القليوبية حريق حريق في هيش وبوص
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