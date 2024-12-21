يتحدث 4 لغات.. أول ظهور للطفل النوبي الأمين: "لو لقيت جنيه بحاول أوصله لصاحبه"

أسوان – إيهاب عمران:

في مشهد يعكس أروع معاني الأمانة والأخلاق النبيلة، خطف الطفل النوبي محمود، البالغ من العمر 11 عامًا، قلوب الجميع بعد موقف بطولي قام به على مرسى معبد فيلة بأسوان.

يعمل محمود في بيع المشغولات اليدوية للسياح، حيث تميز بابتسامته الودودة وقدرته على التحدث بأربع لغات أجنبية إلى جانب العربية والنوبية.

القصة بدأت عندما اشترت سائحة أرجنتينية بعض الحظاظات من محمود بمبلغ 5 دولارات، وأعطته ورقة نقدية بقيمة 20 دولارًا، ثم غادرت لتكمل رحلتها داخل المعبد دون أن تنتبه للمبلغ الزائد، لكن محمود، الطفل الصغير ذو القلب الكبير، لم يتردد لحظة وظل منتظرًا السائحة لمدة ساعتين كاملتين على المرسى، حتى عادت ليعيد لها 15 دولارًا، في مشهد أثار دهشتها وإعجابها الشديد بأمانته.

يقول محمود: "أنا سعيد أني رجّعت الفلوس للسائحة، واستنيتها ساعتين، عمري ما فكرت آخذ حاجة مش من حقي، لأن دي أمانة وربنا شايفني. اتربيت على كده ولو لقيت جنيه واقع في الأرض بحاول أوصله لصاحبه، ولو ملقيتش صاحبه بحطه في صندوق الجامع."

الطفل الذي يتحدث الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، والصينية بطلاقة، إلى جانب لغته الأم العربية والنوبية، عبّر عن فرحته الكبيرة بتكريم محافظ أسوان له بعد موقفه النبيل، مشيرًا إلى أن أمنيته الكبرى هي مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والده أكد أنه زرع في محمود حب الأمانة والقناعة منذ صغره، بينما والدته أعربت عن سعادتها وفخرها بابنها الذي بات نموذجًا مشرفًا للطفولة المصرية، لافتة إلى أن محمود، طفل صغير، لكنه بموقفه العظيم علّم العالم درسًا في الأمانة والإخلاص.

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