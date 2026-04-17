تحدث مطرب المهرجانات عمر كمال عن القرار الذي اتخذه بعدم الغناء في الكباريهات قائلا:"عشان تبقى فلوسي حلال".

وحل عمر كمال ضيفا على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمعروض على قناة "MBC مصر"، وتطرق خلال حديثه عن علاقته بنجوم الوسط الغنائي ومشاريعه الغنائية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وبسؤاله من قبل الإعلامية ياسمين عز: "في فترة كانت عندك تشكك في فلوسك هي حلال ولا حرام؟"

ورد عليها عمر كمال قائلا: "بطلت شغل في كباريهات علشان فلوسي تبقى حلال وده بعد ما سألت وفهمت إن الغناء على حسب هغني فين ولمين".

وتابع :"أنا لما أغني في الأفراح يبقى فلوسي حلال ومش حرام لأني بحيي فرح للمتزوجين وعمل الإشهار".

مضيفا: "أنا بروح أعمل تبرعات وأعمال خير وبساعد ناس يتغسل كلى ومرضى، ومشغل أخويا معايا وبهتم بأهلي، أي فلوس بتدخلي من شغلي في الفن لازم أطلع منها حاجة لله، يعني بحس إن مثلا لما حد عايز يغسل كلى أو علاج أورام أو أي حاجة من دي أكيد الحاجات دي هتشفع لي، لو فلوس حرام،هعرف أتفاهم مع ربنا وأقوله".

اخر أغاني عمر كمال

طرح مطرب المهرجانات عمر كمال أغنية جديدة مؤخرا بعنوان "بشوات البلد" بالتعاون مع الفنان محمود الليثي، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعلى صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

