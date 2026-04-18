في واقعة بدت وكأنها مقتبسة من مشاهد درامية مشوقة، شهدت مدينة نابولي الإيطالية عملية سطو جريئة على أحد البنوك في قلب المدينة، نفذها لصوص مسلحون بأسلوب معقد أعاد للأذهان أحداث المسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابيل".

وقالت الشرطة الإيطالية، أن مجموعة من اللصوص اقتحمت فرعًا مصرفيا، الخميس، واحتجزت نحو 25 شخصا من العملاء والموظفين رهائن لمدة قاربت الساعتين، خلال تنفيذ عملية نهب استهدفت العشرات من صناديق الودائع الآمنة داخل البنك.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية، شارك في العملية ما لا يقل عن 3 مسلحين ملثمين، حيث قاموا بتجميع المتواجدين داخل البنك في غرفة جانبية، وهددوا بعضهم بالأسلحة لضمان السيطرة الكاملة على الموقع أثناء تنفيذ السرقة.

وأكد موقع "يورونيوز"، أن الواقعة بدأت تتكشف عندما لاحظ أحد المارة تحركات غير اعتيادية داخل الفرع، ما دفعه لإبلاغ السلطات، التي سارعت بدورها إلى تطويق المنطقة ونشر قوات الطوارئ حول المبنى، وتمكنت الشرطة لاحقًا من إخلاء الرهائن بشكل تدريجي دون تسجيل أي إصابات.

وبحسب يورونيوز الذي نشر فيديو لحظة اقتحام الشرطة الإيطالية البنك، كانت المفاجأة الكبرى عند اقتحام القوات الخاصة للمبنى، إذ تبين أن الجناة تمكنوا من الفرار قبل وصولها، ويرجح أنهم استخدموا نفقًا تحت الأرض متصلًا بشبكة الصرف الصحي، في عملية هروب وصفتها وسائل الإعلام الإيطالية بأنها "سينمائية بكل معنى الكلمة".