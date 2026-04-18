في مشهد أقرب للأفلام، تحولت لحظات الفرح داخل قاعة زفاف في بريطانيا إلى صدمة قاسية، بعدما تعرضت عروس لهجوم انتقامي قبل لحظات من دخولها قاعة الاحتفال.

أخت الزوج تلقي طلاءً أسود على فستان الزفاف

العروس "جيما مونك" البالغة من العمر 35 عامًا كانت تستعد لبدء مراسم زفافها، قبل أن تفاجأ بزوجة شقيقها “أنطونيا إيستوود” وهي تلقي عليها طلاءً أسود غطى فستانها الأبيض ووجهها وذراعها، في لحظة قلبت اليوم المنتظر إلى كابوس.

انهارت العروس بالبكاء وسط ذهول الحضور، فيما فرت المتهمة من المكان، بينما لم تجد العروس خيارًا سوى تغيير فستانها سريعًا واستكمال مراسم الزفاف بعد ساعتين فقط، وكأن شيئًا لم يحدث، رغم آثار الصدمة التي ظلت عالقة في تفاصيل اليوم.

التحقيقات كشفت أن الحادث جاء بدافع الانتقام بسبب خلافات عائلية متراكمة، وادعاءات متبادلة حول إفساد العلاقات داخل الأسرة، لتتحول مشاعر الغضب إلى اعتداء مباشر في أهم يوم بحياة العروس.

وبعد شهور من الواقعة، أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهمة مع وقف التنفيذ وأعمال خدمة مجتمعية، بعد إدانتها بإتلاف الممتلكات.

العروس أكدت لاحقًا أن الحادث ترك أثرًا نفسيًا عميقًا عليها، وأنه حوّل أجمل يوم في حياتها إلى ذكرى مؤلمة لا تُنسى، بل ودفعها لتأجيل شهر العسل بسبب تداعيات ما حدث.