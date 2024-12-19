رد مبلغ مالي لسائحة.. محافظ أسوان يكرّم الطفل النوبي "محمود" (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على تكريم الطفل النوبي "محمود سيد بشير" البالغ من العمر 11 عامًا، وهو من جزيرة هيسا بالصف الخامس الابتدائي، بمنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية، وذلك تقديرًا لأمانته وموقفه النبيل في رد مبلغ مالي لسائحة أرجنتينية.

وقد قامت السائحة بشراء بعض المشغولات اليدوية التي يبيعها الطفل بمرسى معبد فيله، لكنها لم تستلم باقي المبلغ. إلا أن الطفل محمود قام بإرجاع المبلغ المتبقي لها، مؤكدًا بذلك تصرفه النبيل وأمانته.

وقدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لأسرة الطفل محمود على حسن تربيتهم له ليكون بهذه الأخلاق الرفيعة، وليصبح نموذجًا مشرفًا نفتخر ونعتز به أمام ضيوفنا من الأفواج السياحية والمصريين.

وأكد المحافظ أن هذه الطباع الراقية، من حسن استقبال الضيوف والمعاملة الطيبة لهم، وبشاشة الوجوه السمراء لكل زائر، تعتبر من الصفات التي ينفرد بها أهل محافظة أسوان العريقة.

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