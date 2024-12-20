مصرع شخص في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه، إثر حادث انقلاب تروسيكل، على طريق " بني سويف- الفيوم " الجديد.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بانقلاب تروسيكل على طريق " بني سويف- الفيوم " الجديد، أمام عزبة أبوسنة شمال المحافظة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع "محمد.س.أ"، 49 عامًا، قائد التروسيكل، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.