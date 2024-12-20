اللحمة بـ 280 وطبق البيض 145 جنيهًا.. منافذ سلع متنقلة بأسعار مخفضة تجوب أسيوط - صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن انطلاق قافلة من المنافذ المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تضم 22 سيارة محملة بالمنتجات الغذائية المختلفة، للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة تحت شعار "خير مزارعنا لأهالينا". تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس عارف الشيخ، مدير عام الإصلاح الزراعي بأسيوط.

تفقد المحافظ اصطفاف السيارات المتنقلة التي تحتوي على مجموعة واسعة من السلع الأساسية مثل اللحوم البلدية بسعر 280 جنيهًا للكيلو، وبيض المائدة بسعر 145 جنيهًا للطبق، بالإضافة إلى الألبان والدواجن والخضراوات والفواكه والبقوليات ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة، حيث تُطرح للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 25%.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة الزراعة بقيادة علاء فاروق، وكذلك الإصلاح الزراعي في تنفيذ هذه المبادرة التي تصب في مصلحة المواطن. وأشار إلى أنه سيتم توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل جميع المراكز والقرى للمساهمة في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والعرض المستمر للسلع والمنتجات بها. كما أكد على مضاعفة إنتاج المشروعات الإنتاجية والثروة الحيوانية التابعة للمحافظة، وطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.