10 مصابين في تصادم سيارتين بأسوان (صور)

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أسوان - إيهاب عمران:

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي أسوان - القاهرة اليوم الإثنين.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان بوقوع الحادث أمام قرية أبو الريش، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بسيارة نقل. وأسفر التصادم عن إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج.

وقد تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.