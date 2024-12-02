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ضبط 5.5 طن دقيق مدعم فى قويسنا قبل بيعه بالسوق السوداء -صور

02:08 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
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المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا في محافظة المنوفية، بالتعاون مع إدارة التموين، من ضبط 5 طن ونصف دقيق بلدى مدعم مجهول المصدر ومحظور تداولها بالأسواق بسيارة منتهية الترخيص، وذلك قبل بيعه بالسوق السوداء، ومصادرة المضبوطات والتحفظ عليها بإدارة تموين قويسنا، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


فى السياق ذاته، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق، وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

ضبط دقيق مدعم قويسنا السوق السوداء المنوفية
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