وزير الشباب والرياضة يناقش رسالتي ماجستير ودكتوراه في جامعة المنيا

عفش البيت مقابل جرعة موت.. تفاصيل مروعة في مقتل "حنان" على يد زوجها

المنيا - جمال محمد:

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مكتبه بحضور الدكتور عمرو سليمان، عميد كلية التربية الرياضية، ومندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خلال زيارة الوزير للجامعة لمناقشة رسالتي الدكتوراه والماجستير بكلية التربية الرياضية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على اهتمام الدولة بالشباب، وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم لبناء جيل جديد مدرك لواقعه، وملم بالثقافة والانتماء الوطني. كما أشاد بالإمكانيات والمنشآت الرياضية بجامعة المنيا، ودورها في تنظيم المسابقات والأنشطة الرياضية في المحافظة.

وشملت الزيارة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أبانوب سعد فايز بعنوان "متطلبات حوكمة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الشباب والرياضة في ضوء المواصفات القياسية الدولية"، وكذلك مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة مروة خلف الله محمود بعنوان "الحماية القانونية لمستهلكي خدمات صالات اللياقة البدنية للسيدات ضد أساليب الخداع التسويقي بقطاع شمال الصعيد".

من جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات على أهمية التعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية، مشيداً بالتنسيق المتبادل وتنظيم القوافل الشاملة للقرى الأكثر احتياجاً. كما أشار إلى دعم الجامعة لمبادرة استقلال الدراجات الهوائية داخل الحرم الجامعي، وتطوير المنشآت الجامعية بما يخدم الطلاب والشباب. وفي ختام الزيارة، أهدى الدكتور فرحات درع الجامعة للدكتور أشرف صبحي تقديراً لجهوده وعطائه.