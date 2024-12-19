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الفنادق تتزين لليالي ساحرة.. هكذا استعدت أسوان لـ الكريسماس ورأس السنة هذا العام -صور

04:57 م الخميس 19 ديسمبر 2024
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    الديك الرومى
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    الطبق الرئيسى فى بوفيه الكريسماس وراس السنة
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    الفنادق البيئية بغرب سهيل
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    الفنادق النوبية
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    اشجار الكريسماس فى الفنادق العائمة
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    بوفيه خاص بالكريسماس وراس السنة
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    ركوب الجمال بغرب سهيل
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    شجرة كريسماس فى فندق كتراكت اسوان
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    عشاء خاص بفندق عائم
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    بوفيه الكريسماس
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    فندق عائم
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    أشجار الكريسماس تزين فنادق أسوان
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    فندق كتراكت أسوان
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    معبد فيله_1
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    فوج سياحى نمساوى
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    منازل غرب سهيل لوحات فنية
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    منزل غرب سهيل_1
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    غرفة شركات السياحة
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    معبد كوم امبو
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أسوان – إيهاب عمران:

أنهى 160 فندقا عائما وثابتا في أسوان، استعداداته للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة، حيث زينت معظم الفنادق مداخلها واللوبي الرئيسي بأشجار الكريسماس وبابا نويل، وسط تفاؤل كبير للعاملين بالقطاع السياحي بتحقيق نسب إشغال غير مسبوقة .

"من المتوقع أن تصل نسب الإشغال الى 95% مع أعياد رأس السنة" بهذه الكلمات بدأ عبد الهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة والسفر، حديثه لمصراوي، وقال أن نسب الإشغال خلال شهر ديسمبر بفنادق أسوان الثابتة، والعائمة بلغت 80% ومن المتوقع أن تصل نسب الإشغال لأكثر من 95% خلال احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

وأضاف عبد الهادي أن الحركة السياحية بأسوان زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة وخاصة بعد فتح أسواق سياحية جديدة.

فيما كشف هشام فتحي مدير إحدى الفنادق العائمة، تنظيم برنامج خاص للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة، ويكون كل شيء مختلف بداية من الزينات وأشجار الكريسماس، إلى العشاء الخاص والذي يحتوى على مجموعة متنوعة من الأطباق والأكلات واللحوم والديك الرومى والفواكه والحلويات، كما يتم تنظيم حفلة خاصة تشمل فقرات تنورة ورقص شرقي وفنون شعبية، وتقديم هدايا لكل السياح.

وأضاف عبد الناصر صابر مرشد ألماني، أن أسوان من أجمل المشاتي في العالم، ويشهد الموسم السياحي الحالي إقبال كبير من السائحين من مختلف دول العالم

وطالب صابر، محافظ أسوان وجميع المسؤولين التنفيذيين، بالاهتمام بالبنية التحتية والمرافق والطرق ونظافة الشوارع من أجل مواكبة زيادة التدفقات السياحية، وخاصة الشوارع الجانبية والتى يعتقد المسؤولون أن السياح لا يعرفونها او يمروا بها، لكن الحقيقة والواقع أصبحنا نشاهد السياح فى كل منطقة وشارع بمحافظة أسوان، وخاصة فى جولة الحناطير، ولذلك نطالب بالاهتمام بنظافة وتجميل هذه الشوارع مثل شارع الكورنيش

وعلى الجانب الأخر قال اللواء اسماعيل كمال محافظ أسوان، إن محافظة أسوان وخاصة المدن السياحية، شهدت أعمال تطوير وتجميل كبيرة، ولأول مرة يتم إنشاء ممشى لأهل مصر بثلاث مدن هي مدينة أسوان، ومدينة ادفو، ومدينة أبو سمبل السياحية، كما تم تركيب أول ممشى زجاجي فى المحافظة ليستمتع السياح والمصريين بمشاهدة مياه نهر النيل وهم يمشون فوقه

وأضاف محافظ أسوان، أننا أنهينا جميع الاستعدادات للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة وتم تعليق الزينات والأنوار في كل الحدائق العامة والميادين الكبرى.

الفنادق الكريسماس رأس السنة بابا نويل القطاع السياحي
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