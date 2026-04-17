أشاد السيناريست عبد الرحيم كمال بجمهور نادي الزمالك الذي حضر بأعداد كبيرة لحضور مباراة نادي الزمالك ضد نادي شباب بلوزداد التي تقام مساء اليوم الجمعة في مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وقبل دقائق من انطلاق المباراة كتب عبد الرحيم كمال عبر صفحته على "فيسبوك": "الجمهور الزملكاوي يفرح القلب، نصر الله الزمالك".

آخر مشاركات عبد الرحيم كمال في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات عبد الرحيم كمال في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قهوة المحطة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول تولي وكيل نيابة شاب مهمة التحقيق في جريمة قتل غامضة حدثت في محطة قطار، وأثناء بحثه عن القاتل ومحاولة كشف أسرار الجريمة،يكتشف الكثير من المفاجآت.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد غزي، بيومي فؤاد، هالة صدقي، إنتصار، أحمد خالدصالح، غادة طلعت، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إسلام خيري.

آخر أعمال عبد الرحيم كمال على شاشة السينما

آخر مشاركات السيناريست عبدالرحيم كمال على شاشة السينما بفيلم "خيال مآته" عام 2019.

تدور أحداث الفيلم حول جد قام بسرقة تحفة فنية نادرة تخص المطربة الراحلة (أم كلثوم) في شبابه، ولكن بعد مرور السنوات يجد الجد نفسه مطارد من قبل الطامعين في الحصول على هذه القطعة، ولذلك يلجأ لمساعدة حفيده الوحيد.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد حلمي، خالد الصضاوي، منة شلبي، بيومي فؤاد، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعي.

