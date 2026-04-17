أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، انتظام أعمال توريد القمح المحلي منذ انطلاق موسم 2026، مع تزايد الكميات المستلمة بمواقع التخزين داخل وخارج المحافظة، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التوريد خلال الأيام الأولى.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء وزارة التموين استلام القمح المحلي اعتبارًا من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس، مع تحديد سعر 2500 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5، و2450 جنيهًا لدرجة 23، و2400 جنيه لدرجة 22.5.

تفاصيل الكميات الموردة

أكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن إجمالي الكميات المستلمة حتى صباح اليوم بلغ 11335.322 طن قمح، منها 7411.312 طنًا داخل المحافظة، و3924.010 طنًا جرى توريدها خارجها، بما يعكس استمرار تدفق المحصول بالتزامن مع تقدم أعمال الحصاد.

متابعة مستمرة وضمان الجودة

أوضحت وكيل الوزارة أن أعمال المتابعة مستمرة داخل مواقع الاستلام، مع الالتزام الكامل بمعايير الفرز والفحص، من خلال لجان مشتركة تضم ممثلين عن مديرية الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، وشركة المطاحن، لضمان جودة الأقماح وسرعة إنهاء الإجراءات.

خطة لتيسير التوريد

لفتت إلى تنفيذ خطة متكاملة لتيسير إجراءات التوريد ورفع كفاءة منظومة الاستلام والتخزين، بما يشجع المزارعين على زيادة الكميات الموردة وتعظيم الاستفادة من موسم الحصاد، في ظل استهداف الوزارة استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026.

قفزة في معدلات التوريد

يُذكر أن صوامع الوادي الجديد سجلت نحو 5330 طنًا فقط في 15 أبريل، قبل أن ترتفع الكميات إلى أكثر من 11 ألف طن خلال يومين، ما يعكس زيادة ملحوظة في معدلات التوريد.