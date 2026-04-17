أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الجمعة تشهد تقلبات ربيعية كبيرة نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، إن الكتل الهوائية الصحراوية المصحوبة بزيادة سرعات الرياح ودخول الهواء البارد أدت إلى انتشار الأتربة والرمال المثارة، مما أثر على الرؤية الأفقية.

وأضاف أنه خلال أمس الخميس تأثر غرب البلاد والصحراء الغربية بالأتربة والرمال المثارة، ومع تقدم الجبهة الباردة بدأت المحافظات الداخلية في التأثر بها.

وشددت على أن اليوم الجمعة سيشهد استمرار التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية مع زيادة سرعات الرياح بين 40 إلى 50 كم/س، وقد تصل إلى 72 كم/س في بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأوضحت أن هذه العاصفة الترابية يصاحبها انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة 30 درجة مئوية بانخفاض 7 درجات عن أمس الذي سجل 37 درجة مئوية.

وأكدت غانم أن الطقس اليوم سيشهد فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من السلوم وسيوة ومطروح والعلمين وسلسلة جبال البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، وقد تصل إلى حد السيول على بعض مناطق سيناء، مع تحسن تدريجي في الأحوال الجوية بدءًا من غد الأحد.