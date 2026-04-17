الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائح بتعرضه للتحرش داخل منفذ بجنوب سيناء

كتب : صابر المحلاوي

11:52 م 17/04/2026 تعديل في 18/04/2026

وزارة الداخلية

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أنه بشأن منشور تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية لسائح يحمل جنسية إحدى الدول، تضمن ادعاءه بتعرضه لتحرش جسدي من قبل 3 أفراد شرطة بأحد المنافذ بمحافظة جنوب سيناء، فقد تم فحص الواقعة.

وبمراجعة منظومة كاميرات المراقبة داخل المنفذ، تبين عدم صحة ما تم تداوله، وعدم صدور أي تجاوزات من جانب أفراد الشرطة أو العاملين، حيث تم التعامل مع السائح في الإطار الطبيعي للإجراءات المتبعة.

وأوضح المصدر أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات.

النيابة العامة وزارة الداخلية اخبار الحوادث

5 أسباب مقلقة تفسر ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء
توقعات بانخفاض الدولار إلى 47 و48 جنيها مع قرب وقف الحرب
3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
عمر كمال: " لو فلوسي حرام هعرف أتفاهم مع ربنا وأقوله"
أمير رمسيس يعلق على تعرض يسرا لموقف مُحرج بسبب عمرو دياب
