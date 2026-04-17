أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أنه بشأن منشور تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية لسائح يحمل جنسية إحدى الدول، تضمن ادعاءه بتعرضه لتحرش جسدي من قبل 3 أفراد شرطة بأحد المنافذ بمحافظة جنوب سيناء، فقد تم فحص الواقعة.

حقيقة ادعاء سائح بتعرضه للتحرش

وبمراجعة منظومة كاميرات المراقبة داخل المنفذ، تبين عدم صحة ما تم تداوله، وعدم صدور أي تجاوزات من جانب أفراد الشرطة أو العاملين، حيث تم التعامل مع السائح في الإطار الطبيعي للإجراءات المتبعة.



وأوضح المصدر أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات.