بحث الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الجمعة، مع حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، موقف عدد من مشروعات الطرق الجارية بالمحافظة، وسبل دفع معدلات الإنجاز بالمشروعات المتأخرة، في إطار توجه الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة الشرايين الحيوية الداعمة للتنمية الشاملة.

لجنة هندسية لمراجعة المشروعات

ووجّه وزير النقل بتشكيل لجنة هندسية من الوزارة لزيارة محافظة الوادي الجديد خلال الأيام المقبلة، لمراجعة موقف المشروعات الجارية والمتعثرة على الطبيعة، ودراسة آليات تسريع التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المستهدفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إحياء خط السكة الحديد وممر لوجستي جديد

وناقش الجانبان إعادة إحياء خط السكة الحديد ضمن خطة الدولة لتطوير ميناء سفاجا الكبير ومحاوره اللوجستية، وعلى رأسها ممر "سفاجا – قنا – أبوطرطور"، بما يعزز الاستفادة من المشروعات التنموية في نطاق الوادي الجديد ويدعم جذب الاستثمارات في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية.

مشروعات الطرق داخل المحافظة

واستعرض اللقاء موقف عدد من الطرق الرئيسية والإقليمية المدرجة ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري، ومن بينها إنشاء مسار بديل لمنطقة النقب بطريق الخارجة – أسيوط، وتقوية وإعادة رصف طرق الخارجة – الداخلة، وباريس – درب الأربعين، وبغداد – الأقصر، إلى جانب استكمال ازدواج المسافة المتبقية من طريق الخارجة – أسيوط.

دعم التنمية وتحسين الخدمات

وأكدت محافظ الوادي الجديد أهمية هذه الطرق باعتبارها شرايين حيوية داخل المحافظة، مشيدة بالتعاون مع وزارة النقل لدعم خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجه الدولة لتعزيز التنمية الشاملة في المناطق الحدودية.