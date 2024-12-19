لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

7 وفيات 4 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حريق مصنع الشمع بشبرا الخيمة

03:37 م الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حريق شبرا الخيمة (2)
  • عرض 9 صورة
    حريق شبرا الخيمة (12)
  • عرض 9 صورة
    حريق شبرا الخيمة (9)
  • عرض 9 صورة
    حريق شبرا الخيمة (11)
  • عرض 9 صورة
    حريق شبرا الخيمة (6)
  • عرض 9 صورة
    حريق شبرا الخيمة (7)
  • عرض 9 صورة
    حريق شبرا الخيمة (3)
  • عرض 9 صورة
    حريق شبرا الخيمة (10)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حصل مصراوي على أسماء ضحايا حريق هائل اندلع بمحل داخل منزل بشارع ورشة النجارة بشبرا الخيمة، اليوم الخميس، إلى 7 وفيات وإصابة 4 آخرين باختناقات.

شملت قائمة الضحايا زوجة مالك الورشة، فوزية عرفات مسلم سليمان (37 عامًا)، ونجلهما آدم الحسيني محمد أحمد (11 عامًا)، بالإضافة إلى حنان مدحت جمعة (35 عامًا)، ودنيا مدحت جمعة (32 عامًا)، وكريمة جابر محمد (53 عامًا)، ومقيمين بنفس العنوان من العاملين بالورشة، إلى جانب شخصين آخرين جارٍ تحديد هويتهما.

تم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، بينما تم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على استكمال التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث المأساوي.

اقرأ أيضا:

لهب في مصنع الشمع.. ارتفاع ضحايا حريق شبرا الخيمة إلى 7 وفيات و4 مصابين

التهم محل شمع وحصد 6 أرواح.. الصور الأولى لحريق شبرا الخيمة

مصرع 6 أشخاص في حريق محل بشبرا الخيمة -صور

حريق شبرا الخيمة ضحايا حريق مصنع الشمع حريق مصنع الشمع القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"ينام في خيمة".. السياحة تكشف حقيقية استئجار مستر بيست الأهرامات
في 10 بنوك.. ارتفاع سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الخميس
الرئيس السيسي يضع شرطًا لنجاح تصوّر "اليوم التالي" في غزة