7 وفيات 4 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حريق مصنع الشمع بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حصل مصراوي على أسماء ضحايا حريق هائل اندلع بمحل داخل منزل بشارع ورشة النجارة بشبرا الخيمة، اليوم الخميس، إلى 7 وفيات وإصابة 4 آخرين باختناقات.

شملت قائمة الضحايا زوجة مالك الورشة، فوزية عرفات مسلم سليمان (37 عامًا)، ونجلهما آدم الحسيني محمد أحمد (11 عامًا)، بالإضافة إلى حنان مدحت جمعة (35 عامًا)، ودنيا مدحت جمعة (32 عامًا)، وكريمة جابر محمد (53 عامًا)، ومقيمين بنفس العنوان من العاملين بالورشة، إلى جانب شخصين آخرين جارٍ تحديد هويتهما.

تم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، بينما تم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على استكمال التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث المأساوي.

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