مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي التفاصيل المالية للتعاقد مع الأنجولي كامويش

كتب : يوسف محمد

10:36 م 30/01/2026
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، التفاصيل المالية الخاصة بانتقال اللاعب الأنجولي إيليسيتش كامويش إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادما من فريق ترومسو النرويجي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي سيقوم بتحويل مبلغ 350 ألف يورو، يوم الأحد المقبل 1 فبراير الجاري، قيمة صفقة ضم كامويش إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة".

وأضاف: "إذا أراد الأهلي الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم، سيكون عليه دفع مبلغ مليون و500 ألف يورو".

واختتم المصدر تصريحاته: "ياس توروب تواصل أمس مع كامويش وهنأه على الانضمام للأهلي، وأوضح له كل التحديات التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة".

وشارك صاحب الـ 26 عاما مع فريق ترومسو النرويجي، الذي انضم إليه في فبراير 2025، في 27 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفا وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

إيلتسن كامويش النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي ترومسو النرويجي

