استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تناوله وجبة الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية اليوم الجمعة إلى مداخلة من الطالبة مريم وسيم عادل، إذ بدأت حديثها بالتعبير عن امتنانها للقرار الذي اتخذته الأكاديمية بمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل حرم الأكاديمية.

وقالت "مريم": "يا فندم كنت حابة أشكر حضرتك على قرار إن إحنا ميكونش معانا موبايل.. يعني بره كان قاتل للوقت وسارقه، وكان في حاجات ما كنتش بعرف أخلصها في يومي لمجرد إن أنا ببقى عايزة أقعد عليه.. لكن هنا فعلا أدركت قيمة الوقت، وأدركت إن كذا حاجة ممكن أخلصها في وقت قصير عادي، كان بره ما كنتش بعرف أعمل كده".

وأضافت "مريم"، أن التجربة داخل الأكاديمية ساعدتها على اكتشاف جوانب جديدة في شخصيتها لم تكن مدركة لها خارجها، قائلةً: "في نفس الوقت اكتشفت حاجات فيا ما كنتش عارفاها بره، يعني ما كنتش واخدة بالي".

وعند سؤال الرئيس السيسي عن أمثلة على هذه التجارب التي تعلمتها، قالت الطالبة: "بره ما كنتش باخد بالي منها، ما كنتش بركز.. هنا بقيت دلوقتي أنا بركز، وعندي هدف، عندي مذاكرة، قدامي وقت معين فأخلص واحد اثنين ثلاثة.. بره كنت مثلاً آخد بريك وأقعد على الموبايل 10 دقايق، تسحب نص ساعة، لكن هنا قدامي بس الهدف فلازم أخلصه".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على وقت الطلاب، قائلًا: "حبينا نقول لكم هنحاول نوريكم مناخ تاني، المكان ولصالحكم أنتم كمان، مفيش تليفون عشان ما يضيعش وقتكم، وعشان ما يعملش بلبله في الكتلة الكبيرة جوه الأكاديمية.. ذاكروا واشتغلوا واهتموا واستفيدوا من وقتكم اللي أنتم موجودين بيه".

وأكد الرئيس السيسي، على أهمية التعاون بين الطلاب داخل الأكاديمية، قائلًا: "أكبر استفادة ممكن تحققوها مع بعضكم البعض، ساعدوا بعضكم في الحسن، ساعدوا بعضكم في الجمال، ساعدوا بعضكم في الخلق، ساعدوا بعضكم في الكمال.. هتبقوا بفضل من الله حاجة جميلة قوي قوي إن شاء الله".

