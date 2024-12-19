"المحامين" تشكل لجنة للتحقيق مع نقيب بني سويف ومدير النقابة الفرعية

بني سويف- حمدي سليمان:

قررت النقابة العامة للمحامين خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تشكيل لجنة تضم المحامين سعيد عبد الخالق، وأبو بكر ضوة، ويحيى التوني، وأسامة سالمان، لسماع أقوال نقيب محامين بني سويف، ومدير النقابة الفرعية، وما تسفر عنه التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم.

وأعطت النقابة العامة الحق للجنة المشكلة في استدعاء من ترى ضرورة استدعائه خلال التحقيق، على أن تجرى جميع التحقيقات بمقر النقابة العامة اعتبارًا من اليوم.

وشددت هيئة مكتب النقابة العامة على متابعة التكليفات والقرارات الصادرة من النقيب العام للجنة المكلفة بإجراء التحقيقات بمقر نقابة بني سويف الفرعية، للوقوف على ما جرى فيها، فضلا عن مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات، لإرسال لجنة لفحص الأوراق المالية الخاصة بنقابة بني سويف الفرعية.

يأتي ذلك على خلفية تداول فيديو يتضمن بعض الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي.