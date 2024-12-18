السر مدفون في غرفة الأب.. كيف فضحت الزوجة جريمة الأشقاء الثلاثة مع أختهم بسوهاج؟

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لم يفكر أحد من الأشقاء الثلاثة في وسيلة للنصح أو الإرشاد أو تقويم السلوك، وإنما اتفقوا على قتل أختهم الصغرى، وطي تلك الصفحة المشينة التي لحقت بهم، بعد انتشار سوء سلوك وسمعة شقيقتهم بين أبناء قريتهم، بأخميم شرقي محافظة سوهاج.

تداول الأشقاء الثلاثة تسجيلات ومحادثات صوتية بينهم على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتنفيذ مخططهم الذي رأوه أقرب الحلول لانتهاء الأزمة، ولم يعلم أحد غيرهم ذلك التفكير الذي سيقودهم إلى محكمة الجنايات؛ لسرية المضمون وعدم إطلاع أحد على محتوى تلك المحادثات الصوتية.

استدرج الأشقاء اختهم لمكان تنفيذ الجريمة بمنزل والدهم، حتى أطبق أحدهم على رقبتها بيديه، حتى فارقت الحياة ولفظت أنفاسها الأخيرة، ليتم بعد ذلك عمل حفرة بالمنزل ودفنها وتسوية الأرض ورش المياه فوقها؛ لمحاولة إخفاء بشاعة معالم الجريمة، واختلقوا واقعة تغيبها عن المسكن وعدم عودتها.

مرت الأيام وإذا بزوجة المتهم الأكبر تبحث في هاتف زوجها، لتفاجأ بتسجيلات صوتية تصعق بسماعها، فتواجهه بها، فيعترف بارتكاب الجريمة رفقة شقيقيه، ويشدد عليها بعدم الحديث في الواقعة مع أحد مهما كانت صفته أو درجة قرابته، تخاف الزوجة، وتمتثل لتهديدات الزوج.

بعد حوالي سبعة شهور من واقعة القتل تدور مشاجرة بين الزوجين، وتهدد بفضح الأمر، وخشية من افتضاح أمرهم استخرجوا رفات جثة المجني عليها ووضعوها داخل جوال بلاستيكي ونقلوها على دراجة بخارية، وألقوها في نهر النيل، ووضعوا طبقة أسمنتية في أرضية الغرفة محل الواقعة.

البداية كانت بتلقي مأمور مركز شرطة أخميم بلاغًا من "صباح. ف" 29 عامًا ربة منزل بقيام كل من زوجها "السيد. ا" ع ا - سن 40 عامًا عامل، وشقيقاه "علاء" 40 عامًا عامل، "محمد"31 عامًا عامل بقتل شقيقتهم "كريمة" 23 عامًا "فتاة"؛ لسوء سلوكها.

وأضافت المُبلغة بقيام المذكورين بدفن جثة المجني عليها داخل مسكن والدهم، وتابعت أنها علمت بالواقعة مؤخرًا خلال عبثها بالهاتف المحمول الخاص بزوجها، واكتشافها بووجود تسجيلات صوتية بين زوجها وشقيقاه، مفادها اعتزامهم التخلص من شقيقتهم المذكورة؛ لسوء سلوكها ورغبتهم في التخلص منها وقتلها.

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