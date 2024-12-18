قتلوا أختهم ودفنوها.. تسجيلات صوتية تكشف جريمة الأشقاء الثلاثة في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت تسجيلات صوتية على الهاتف المحمول ارتكاب 3 أشقاء جريمة قتل لشقيقتهم ودفنها؛ بأخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم بلاغًا من "صباح. ف" 29 عامًا ربة منزل بقيام كل من زوجها "السيد. ا" ع ا - سن 40 عامًا عامل، وشقيقاه "علاء" 40 عامًا عامل، "محمد"31 عامًا عامل بقتل شقيقتهم "كريمة" 23 عامًا "فتاة"؛ لسوء سلوكها.

وأضافت المُبلغة بقيام المذكورين بدفن جثة المجني عليها داخل مسكن والدهم، وتابعت أنها علمت بالواقعة مؤخرًا خلال عبثها بالهاتف المحمول الخاص بزوجها، واكتشافها بوجود تسجيلات صوتية بين زوجها وشقيقاه، مفادها اعتزامهم التخلص من المذكورة؛ لزعمهم سوء سلوكها.

وأوضحت المُبلغة أنها عند مواجهة زوجها اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقاه، وعللت عدم إبلاغها بالواقعة في حينها خشيتها من اعتداء زوجها عليها.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل شقيقتهم خنقًا؛ لذات السبب، ودفنها بأرضية غرفة بمنزل والدهم. وأضافوا بأنه عقب قيام زوجة الأول "المُبلغة" بتهديد زوجها بفضح أمرهم استخرجوا رفات جثة المجني عليها ووضعوها داخل جوال بلاستيك ونقلوها على دراجة بخارية خاصة بالمتهم الأول وتم إلقاء الجوال في نهر النيل؛ خشية افتضاح أمرهم.

وأضافوا بقيامهم بعمل طبقة أسمنتية في أرضية الغرفة محل الواقعة عقب استخراج الجثة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.