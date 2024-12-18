تداول 14 ألف طن مواد غذائية من بورتوفيق إلى السودان

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن.

وسجلت موانئ الهيئة تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 714 شاحنة و160 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 340 شاحنة و 58 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 374 شاحنة و 102 سيارة.

واستقبل سفاجا السفينتين دليلة وAlcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي امل ، بوسيدون اكسبريس ودليلة، كما تم تداول 700 طن بضائع و215 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا وآور وآيلة.

وغادرت السفينة ENGI ميناء بورتوفيق السفينة وعلى متنها 4000 طن مواد غذائية تصدير إلى السودان، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1395 راكبا.