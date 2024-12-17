مصرع طفل في حريق بمنزل في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه إثر حريق شب في منزل أسرته بقرية الحلابية التابعة لمركز بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في منزل بقرية الحلابية، وعلى الفور جرى التوجيه بسرعة انتقال رجال الإطفاء إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، ونجحت في السيطرة على ألسنة النيران التي التهمت محتويات المنزل، وأسفرت عن مصرع الطفل "حسين ع.ح"، البالغ من العمر 5 أعوام، متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة في الجسم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.