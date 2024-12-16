غلق مركز غير مرخص للعلاج الطبيعي في بني سويف (صور)

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بني سويف - حمدي سليمان:

أغلقت حملة مكبرة في محافظة بني سويف مركزًا وأكاديمية للعلاج الطبيعي غير مرخصة، تقدم خدمات الحجامة من دون تصريح رسمي، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة المنشآت الطبية الخاصة ومواجهة المخالفات.

شاركت في الحملة، التي ترأسها اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدة جهات، منها أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات من الأدوات الطبية ومستلزمات الحجامة التي تُستخدم في الأنشطة غير المرخصة داخل المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى جهات التحقيق.

تأتي هذه الحملة في إطار حرص المحافظة على متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومواجهة جميع صور الغش لضمان صحة وسلامة المواطنين.