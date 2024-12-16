جنايات بنها تعاقب المتهمة بقتل نجل شقيق زوجها فى القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 7 سنوات لربة منزل، لاتهامها بقتل نجل شقيق زوجها، بعدما استدرجته واحتجزته بشقتها، واعتدت عليه بالضرب باستخدام عصا ورطم رأسه بالحائط والتسبب في وفاته بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 243 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 10 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمة "بسمة م ف"، 26 سنة، ربة منزل، مقيمة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، في يوم 20 / 3 / 2023، قتلت الطفل المجني عليه مدحت حسن علاء قاسم زكي، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه كان ذلك بأن كالت له عدة ضربات بأداة إعتداء "عصا" استقرت برأسه وأماكن متفرقة من جسده، كما قامت برطم رأسه بحائط - بنية إزهاق روحه - فأحدثت إصابته التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة - التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تقدمتها هي أنها في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، احتجزت الطفل المجنى عليه مدحت حسين علاء قاسم زكي، دون وجه حق، وعذبته بالشكل المبين تفصيلاً بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو - المبين بالتحقيقات، كما أحرزت أداة (عصا) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.