أمن القليوبية يعثر على طالب متغيب بالقاهرة ويسلمه لذويه

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات بلاغ ورد من أحد الأشخاص وزوجته، يفيدان فيه بتغيب نجلهما، طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، عن المنزل.

وبإجراء الفحص والتحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد الطالب بنطاق محافظة القاهرة، وبمناقشته أفاد بأنه ترك منزل أسرته بمحض إرادته، على خلفية خلافات أسرية بسبب اعتراض والديه على تأخره المستمر عن المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تسليم الطالب إلى ذويه، وأُخذ التعهد اللازم على والديه بحسن رعايته ومتابعته مستقبلاً، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.