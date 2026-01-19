إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تنفيذ إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمباني المخالفة، بمساحة إجمالية 7 قراريط، وذلك بمراكز الزقازيق، فاقوس، أبو حماد، بلبيس، ومنيا القمح، خلال حملات مكبرة نُفذت اليوم الأحد، الموافق 19 يناير 2026، في اليوم السابع من المرحلة الأولى للموجة الـ28 لإزالة التعديات.

وأوضح المحافظ أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ولاية «الري»، منها 3 حالات بمساحة 40 مترًا مربعًا، و5 حالات بمساحة قيراط و21 سهمًا، بمركزي فاقوس والزقازيق.

وشدّد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بضرورة التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والمتابعة المستمرة عبر منظومة المتغيرات المكانية، لرصد أي تعديات جديدة والتعامل الفوري معها، مع تقديم تقارير يومية توضح معدلات التنفيذ.