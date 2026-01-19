أقباط وسائحون يحيون عيد الغطاس على البحر والكنائس بجنوب سيناء (صور)

احتفل الأقباط الأرثوذكس من مواطني محافظة جنوب سيناء، والسائحين الوافدين إليها، اليوم الاثنين، بعيد الغطاس المجيد، داخل الكنائس وعلى البحر، وسط تشديدات أمنية في محيط الكنائس، عبر تواجد مكثف لرجال الأمن الذين حرصوا على التعرف على هوية المترددين، وغلق الطرق المؤدية إليها، وتمشيط محيطها بشكل دوري.

وترأس الأنبا سيميون بابادوبولوس، مطران دير سانت كاترين ورئيس أساقفة سيناء وفيران والطور للروم الأرثوذكس، طقوس عيد الغطاس بكنيسة مار جرجس بدير القديس جاورجيوس بتل الكيلاني بمدينة الطور، بالصلوات داخل الكنيسة، ثم رش المياه التي أقيمت الصلاة عليها على الحضور باستخدام ريحان مبلل.

وتوجه الجميع بعد ذلك إلى البحر المجاور للدير، حيث ألقى راهب الكنيسة بالصليب على ضفاف شاطئ الكيلاني ثلاث مرات، ثم غاص مجموعة من الشباب في البحر لاسترجاعه، والفائز هو من يستطيع الإمساك بالصليب واستعادته، في طقس يرمز لغطاس السيد المسيح.

وفي دير سانت كاترين، أقام الرهبان القداس بحضور اليونانيين والأقباط السائحين من مختلف دول العالم، في ساحة الدير، وسط ترانيم وأجراس الدير، كما رشّ الحاضرين بالريحان المشبع بماء القداس، وأطلق حمام السلام، وتم توزيع الحلوى والخبز على المشاركين.

من جانبه، قدم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الغطاس، مؤكداً على ترابط المجتمع المصري بكافة طوائفه.

ويعد عيد الغطاس من الأعياد المهمة في تقويم الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يُحيى ذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان.