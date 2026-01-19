إعلان

بمشاركة 125 دولة.. فاروق يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب

كتب : محمد سامي

12:08 م 19/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    شريف فاروق يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب (16)
  • عرض 16 صورة
    شريف فاروق يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب (14)
  • عرض 16 صورة
    شريف فاروق يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب (13)
  • عرض 16 صورة
    شريف فاروق يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب (12)
  • عرض 16 صورة
    شريف فاروق يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب (9)
  • عرض 16 صورة
    شريف فاروق يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب (11)
  • عرض 16 صورة
    شريف فاروق يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب (10)
  • عرض 16 صورة
    شريف فاروق يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب (3)
  • عرض 16 صورة
    شريف فاروق يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب (8)
  • عرض 16 صورة
    شريف فاروق يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب (7)
  • عرض 16 صورة
    شريف فاروق يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب (6)
  • عرض 16 صورة
    شريف فاروق يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب (1)
  • عرض 16 صورة
    شريف فاروق يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب (5)
  • عرض 16 صورة
    شريف فاروق يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب (4)
  • عرض 16 صورة
    شريف فاروق يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، فاعليات النسخة الخامسة والعشرين من معرض Grain Tech Egypt (المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب)، والذي يُقام تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتنظمه غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع المجموعة الدولية لتنظيم المعارض، بمقر أرض المعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكد فاروق، خلال الافتتاح، أن رعاية الوزارة للمعرض تعكس الأهمية الاستراتيجية لقطاع الحبوب وصناعاته المختلفة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم وتوطين أحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجالات الطحن، والتخزين، والتصنيع، وتقليل الفاقد؛ بما يُسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحقيق الاستدامة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن المعرض يُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الشركات المصرية ونظيراتها العالمية، والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجالات المطاحن، والصوامع، ومصانع الأعلاف، وصناعة المكرونة والمخبوزات، ومضارب الأرز، والتعبئة والتغليف، إلى جانب الإضافات والمواد الخام المستخدمة في الصناعات الغذائية؛ بما يدعم تطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.

وتُقام فاعليات المعرض خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير 2026، على مساحة تُقدّر بنحو 3 آلاف متر مربع، بمشاركة 35 شركة مصرية من القطاع الخاص، إلى جانب 58 شركة أجنبية تمثل نحو 125 دولة؛ من أبرزها تركيا، والدنمارك، وإنجلترا، وإسبانيا، والصين، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإيطاليا، والهند؛ بما يعكس المكانة الإقليمية والدولية للمعرض.

ويُعد معرض Grain Tech Egypt أحد أقدم وأهم الفاعليات المتخصصة في قطاع الحبوب والمطاحن بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ حيث انطلقت أولى دوراته عام 2000، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا، نجح خلالها في ترسيخ مكانته كمنصة موثوقة للمستثمرين والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في دعم مثل هذه الفعاليات المتخصصة، التي تسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الصناعات الغذائية وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي.

ورافق الوزير خلال افتتاح المعرض طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، ومجدي سليمان مدير عام الشركة المنظمة، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، حيث تفقدوا أجنحة المعرض واطلعوا على أحدث التقنيات المعروضة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف فاروق وزير التموين وزارة التموين اتحاد الصناعات المصرية أرض المعارض الدولية القاهرة الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فوري ترد: هل توقفت خدمة بيع تذاكر القطارات؟.. وتفاصيل أزمة السكة الحديد
اقتصاد

فوري ترد: هل توقفت خدمة بيع تذاكر القطارات؟.. وتفاصيل أزمة السكة الحديد
"النيران أكلت المقام".. شاب يقتحم ضريحًا في قنا ويشعل فيه النار
أخبار المحافظات

"النيران أكلت المقام".. شاب يقتحم ضريحًا في قنا ويشعل فيه النار
13 متهما و19 حدثًا.. القبض على عصابة جديدة لاستغلال الأطفال في التسول
حوادث وقضايا

13 متهما و19 حدثًا.. القبض على عصابة جديدة لاستغلال الأطفال في التسول
انفراجات وأخبار مفرحة تنتظرهم.. 3 أبراج تفتح أمامهم أبواب الخير
علاقات

انفراجات وأخبار مفرحة تنتظرهم.. 3 أبراج تفتح أمامهم أبواب الخير

أقباط وسائحون يحيون عيد الغطاس على البحر والكنائس بجنوب سيناء (صور)
أخبار المحافظات

أقباط وسائحون يحيون عيد الغطاس على البحر والكنائس بجنوب سيناء (صور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح