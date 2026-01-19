بمشاركة 125 دولة.. فاروق يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب

كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، فاعليات النسخة الخامسة والعشرين من معرض Grain Tech Egypt (المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب)، والذي يُقام تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتنظمه غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع المجموعة الدولية لتنظيم المعارض، بمقر أرض المعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأكد فاروق، خلال الافتتاح، أن رعاية الوزارة للمعرض تعكس الأهمية الاستراتيجية لقطاع الحبوب وصناعاته المختلفة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم وتوطين أحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجالات الطحن، والتخزين، والتصنيع، وتقليل الفاقد؛ بما يُسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحقيق الاستدامة.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن المعرض يُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الشركات المصرية ونظيراتها العالمية، والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجالات المطاحن، والصوامع، ومصانع الأعلاف، وصناعة المكرونة والمخبوزات، ومضارب الأرز، والتعبئة والتغليف، إلى جانب الإضافات والمواد الخام المستخدمة في الصناعات الغذائية؛ بما يدعم تطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.

وتُقام فاعليات المعرض خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير 2026، على مساحة تُقدّر بنحو 3 آلاف متر مربع، بمشاركة 35 شركة مصرية من القطاع الخاص، إلى جانب 58 شركة أجنبية تمثل نحو 125 دولة؛ من أبرزها تركيا، والدنمارك، وإنجلترا، وإسبانيا، والصين، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإيطاليا، والهند؛ بما يعكس المكانة الإقليمية والدولية للمعرض.

ويُعد معرض Grain Tech Egypt أحد أقدم وأهم الفاعليات المتخصصة في قطاع الحبوب والمطاحن بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ حيث انطلقت أولى دوراته عام 2000، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا، نجح خلالها في ترسيخ مكانته كمنصة موثوقة للمستثمرين والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في دعم مثل هذه الفعاليات المتخصصة، التي تسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الصناعات الغذائية وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي.

ورافق الوزير خلال افتتاح المعرض طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، ومجدي سليمان مدير عام الشركة المنظمة، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، حيث تفقدوا أجنحة المعرض واطلعوا على أحدث التقنيات المعروضة.