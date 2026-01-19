إعلان

"إيتيدا" تطلق مسابقة اختبار البرمجيات لتعزيز الابتكار في حلول اختبار البرمجيات

كتب : آية محمد

12:08 م 19/01/2026

مسابقة اختبار البرمجيات

أعلن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن إطلاق وفتح باب التسجيل في مسابقة اختبار البرمجيات ضمن النسخة الرابعة من فعالية "يوم اختبار البرمجيات"، بهدف تحفيز تطوير حلول ابتكارية لمعالجة التحديات العملية في مجال اختبار وجودة البرمجيات.

وبحسب بيان اليوم، تفتح المسابقة الباب أمام طلاب الجامعات ومختبري البرمجيات والمطورين لتقديم أفكار مبتكرة تعالج تحديات واقعية في مجال اختبار البرمجيات، وآخر موعد للتقديم يوم 5 فبراير.

وتشمل مجالات المشاركة على سبيل المثال لا الحصر، توليد حالات الاختبار آليًا، وإنتاج نصوص الاختبار المؤتمتة، وتحسين تقارير العيوب وتحليل الأسباب الجذرية، وتوليد بيانات اختبار اصطناعية، وجدولة وتنظيم أولويات تنفيذ الاختبارات، وتطوير أنظمة الاختبار ذاتية التصحيح، إلى جانب أفكار مبتكرة أخرى تسهم في رفع كفاءة وجودة البرمجيات.

ويشترط ألا يزيد عدد أعضاء الفريق الواحد عن خمسة مشاركين، مع السماح لكل فرد بالمشاركة ضمن فريق واحد فقط، وتقديم كل فريق فكرة واحدة، على أن تكون المشاركة بصفة مستقلة دون تمثيل لأي جهة أو شركة أو كيان مؤسسي.

كما يشترط الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في اختيار أسماء الأفرقة وطبيعة المشاركات، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة ومحفزة على الابتكار المسؤول.

ويتم إخطار الأفرقة المقبولة يوم 15 فبراير، لتبدأ بعدها في تطوير أفكارها وتحويلها إلى نماذج أولية أو حلول برمجية متكاملة خلال الفترة من 5 أبريل إلى 7 مايو.

كما يتم الإعلان عن ثلاثة أفرقة فائزة يوم 11 مايو على هامش يوم اختبار البرمجيات، حيث تعرض الأفرقة المتأهلة النسخة النهائية من نماذجها أو حلولها البرمجية أمام لجنة تحكيم دولية، على أن تكون جميع العروض التقديمية والمحتوى الداعم باللغة الإنجليزية ضمانًا لتوحيد معايير التقييم والشفافية.

ويشترط على المشاركين الإقرار بأن الأفكار المقدمة لم تفز من قبل في أي مسابقة مماثلة، وألا تكون حلولًا تجارية مطروحة في السوق أو مخططًا لإطلاقها تجاريًا.

كما يتم استبعاد أي مشاركة تخالف قواعد السلوك المهني أو تنخرط في أي شكل من أشكال التمييز أو الإساءة أو السلوك غير الأخلاقي.

مسابقة اختبار البرمجيات اختبار البرمجيات مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

