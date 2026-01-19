بعد أدائهن الامتحانات.. جهود مكثفة لكشف غموض تغيب 3 فتيات بالمنيا

طالبات بعد خروجهن من اللجان ارشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا جهودها لكشف غموض تغيب ثلاث طالبات بالصف الثالث الإعدادي، عقب تأديتهن للامتحانات أمس، وعدم عودتهن لمنازل أسرهن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المنيا بلاغًا بتغيب الطالبات منذ أمس، عقب أدائهن امتحانات الشهادة الإعدادية بقرية طوة، وعدم تمكن الأهالي من التواصل معهن.

وجرى تشكيل فريق من المباحث لكشف ملابسات الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة بالقرية، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.