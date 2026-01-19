إعلان

كمين الحجيرات.. لصوص يقطعون الطريق على جواهرجي ويسرقون 10 ملايين جنيه

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:59 ص 19/01/2026

سرقة أموال - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا- عبدالرحمن القرشي:

تعرض تاجر ذهب لواقعة سرقة بالإكراه، عقب قطع الطريق عليه من قبل مجهولين، والاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية تُقدّر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، وذلك بالطريق العام أمام قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بورود بلاغ بتعرض جواهرجي لواقعة سرقة أثناء مروره بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه يُدعى «ب. م»، تاجر ذهب مقيم بمركز دشنا، وأثناء عودته إلى منزله اعترض طريقه عدد من الأشخاص، وقاموا بتهديده والاستيلاء على كمية من الذهب كانت بحوزته، وذلك أمام قرية الحجيرات بمركز قنا.

وجرى فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، كما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بسرعة إجراء التحريات وضبط المتهمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة بالإكراه المشغولات الذهبية مديرية أمن قنا الأجهزة الأمنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تصريحات مسيئة".. ما سبب منع ميدو من الظهور إعلامياً؟
أخبار مصر

"تصريحات مسيئة".. ما سبب منع ميدو من الظهور إعلامياً؟
"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي
اقتصاد

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي

موعد نهاية امتحانات نصف العام 2026 لجميع المراحل
مدارس

موعد نهاية امتحانات نصف العام 2026 لجميع المراحل
قتلوا أمي وسرقوا الذهب.. نجل ضحية "سطو زنين": هددوا اختى بالذبح لو بلغت
حوادث وقضايا

قتلوا أمي وسرقوا الذهب.. نجل ضحية "سطو زنين": هددوا اختى بالذبح لو بلغت
انفراجات وأخبار مفرحة تنتظرهم.. 3 أبراج تفتح أمامهم أبواب الخير
علاقات

انفراجات وأخبار مفرحة تنتظرهم.. 3 أبراج تفتح أمامهم أبواب الخير

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح