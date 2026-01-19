كمين الحجيرات.. لصوص يقطعون الطريق على جواهرجي ويسرقون 10 ملايين جنيه

قنا- عبدالرحمن القرشي:

تعرض تاجر ذهب لواقعة سرقة بالإكراه، عقب قطع الطريق عليه من قبل مجهولين، والاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية تُقدّر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، وذلك بالطريق العام أمام قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بورود بلاغ بتعرض جواهرجي لواقعة سرقة أثناء مروره بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه يُدعى «ب. م»، تاجر ذهب مقيم بمركز دشنا، وأثناء عودته إلى منزله اعترض طريقه عدد من الأشخاص، وقاموا بتهديده والاستيلاء على كمية من الذهب كانت بحوزته، وذلك أمام قرية الحجيرات بمركز قنا.

وجرى فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، كما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بسرعة إجراء التحريات وضبط المتهمين.