تفاعل مع الطالبات والمعلمين.. محافظ أسيوط يتفقد مدرسة الوليدية -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

زار اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، مدرسة الوليدية الإعدادية الثانوية بنات في حي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة سير العملية التعليمية.

تأتي هذه الزيارة في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المدارس الحكومية والخاصة في المحافظة، بهدف التأكد من انتظام الدراسة، رافقه خلال الجولة أحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وأحمد ثابت، رئيس حي شرق أسيوط.

بدأ المحافظ زيارته بتفقد الفصول الدراسية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الإعدادية، حيث اطمأن على سير الدراسة وتفاعل مع الطالبات والمعلمين، مشجعًا الطالبات على الاجتهاد في دروسهن والتسلح بالعلم باعتبارهن قادة المستقبل.

كما تفقد المحافظ ملعب المدرسة ومعمل العلوم المطور ومعمل الحاسب الآلي والمكتبة، حيث تحدث مع الطالبات أثناء قراءتهن للكتب، مشددًا على أهمية التعليم والمشاركة في الأنشطة الطلابية لتنمية مهاراتهن. وأوضح أن المدرسة تضم 22 فصلًا دراسيًا للمرحلة الإعدادية، ويبلغ عدد الطالبات 1040 طالبة.

وأكد المحافظ على استمرار جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددًا على أهمية خلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطالبات.