استعراضات غنائية ومسرحيات.. انطلاق فعاليات مسابقة أعياد الطفولة بجنوب سيناء -صور

جنوب سيناء - رضا السيد :

انطلقت فعاليات مسابقة أعياد الطفولة على مستوى الجمهورية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمسرح مدرسة الصنايع بمدينة الطور، بحضور عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم، ولجنة التحكيم الوزارية، وتضم الدكتورة هبة الكيلاني، إدارة التربية المسرحية بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة غادة فتحي، موجه عام بالجيزة، والدكتورة رشا مختار، موجه تربية مسرحية بالقليوبية، وسامي الجندي، مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، وعلياء شهبور، موجه عام المسرح بالمديرية.

وشاركت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بعدد من الاستعراضات الوطنية، والغنائية الحركية، حيث تضمن البرنامج عددا من الفقرات المسرحية والفنية والأدبية، ومنها إلقاء شعر للمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية، وعروض " دماغي لفت، وابن القدس، وأمي" لرياض أطفال مدرسة المروة المتميزة للغات، وعرض "صوت بلادي" لرياض أطفال مدرسة الزهور الابتدائية، ومسرحية "الدنوس" لمدرسة الزهور، ومسرحية "آداب الطعام" لمدرسة عمرو شكري الإعدادية، واستعراض " يا مراكبي" لمدرسة الزهور الإعدادية التابعين لإدارة طور سيناء التعليمية.

أشاد عادل عتلم وكيل المديرية، بالمستوى المتميز لجميع الأعمال المشاركة في المسابقة، مؤكدا ان الأنشطة جزء لا يتجزأ من المناهج التعليمية الجديدة، خاصة ان الاتجاهات الحديثة في التعليم تحفظ استخدام استراتيجيات مسرحة المناهج ليصبح التعليم باقي الأثر لدى الطلاب، وتحفزهم على الحضور إلى المدارس.

وأكد أن جميع العاملين بالتربية والتعليم على أرض جنوب سيناء، يحرصون على إحداث التوازن بين الأنشطة التعليمية الهادفة والمناهج الدراسية بما يعمل على تقدم ورقي التعليم.

وأشار إلى أن مسابقة الطفولة تهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، وتشجيع الأطفال على التعبير الإبداعي، وتنمية مهاراتهم الفنية المختلفة.

وقالت علياء شهبور، موجه عام المسرح بالمديرية، إن المسابقة تستهدف جميع أطفال المحافظة بالمراحل التعليمية المختلفة، وتسهم في إبراز المواهب الفنية للطلاب داخل المدارس.

وأشادت اللجنة الوزارية بالاستعراصات، وأداء الطلاب المتميز.