"سرايا أولياء الدم" تعلن استهداف قاعدة أمريكية في أربيل بالعراق



وكالات

أعلنت فصائل "سرايا أولياء الدم" العراقية استهداف قاعدة أمريكية في أربيل بإقليم كردستان العراق.

أعلنت الفصائل في بيان لها اليوم الأحد، مسؤوليتها عن تنفيذ "عملية نوعية" استهدفت القواعد الأمريكية في مدينة أربيل.

وقال البيان، إن العملية نُفذت بسرب من الطائرات المسيرة، إذ أوضح أن الهجوم يأتي التزاماً منا بتكليفنا الشرعي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في وجه العدوان الصهيو-أمريكي، وتأكيداً على دفاعنا عن سيادة العراق.

ولم تقدم المجموعة في بيانها تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو الخسائر التي خلفها الهجوم، كما لم تصدر بعد أي تعليقات رسمية من السلطات العراقية أو الأمريكية بشأن العملية.

تأتي هذه العملية في ظل تصاعد التوتر في المنطقة على خلفية الضربات الأمريكية ضد أهداف مرتبطة بإيران، وفقا لروسيا اليوم.