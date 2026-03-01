إعلان

متظاهرون يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد

كتب : مصراوي

07:16 ص 01/03/2026

العراق

وكالات
شهدت العاصمة العراقية توترًا أمنيًا جديدًا بعد تصاعد الاحتجاجات قرب المنطقة الخضراء، التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية بينها السفارة الأميركية، وسط استنفار أمني مكثف وإجراءات مشددة، وفق ما نقلته سكاي نيوز في خبر عاجل.

وحاول متظاهرون في بغداد اقتحام المنطقة الخضراء، ما دفع القوات الأمنية إلى تعزيز انتشارها وإغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى الموقع، فيما سُمع دوي صافرات الإنذار وشهدت محيط السفارة الأميركية إجراءات احترازية إضافية تحسبًا لأي تطورات ميدانية.

