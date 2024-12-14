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المحيط ابتلع الربع نقل.. 7 مصابين في حادث مروع بالمنيا

12:03 م السبت 14 ديسمبر 2024

سيارة اسعاف

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المنيا-جمال محمد:

أصيب 7 أشخاص، بينهم 4 سيدات وفتيات، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل مصرف المحيط بالقرب من إحدى قرى مركز المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف المحيط، أمام قرية الشيخ علاء، بمركز المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 7 أشخاص وهم: سيد فولي علي، 51 سنة، مانجة رجب عبد الحميد، 43 سنة، على سيد فولي، 16 سنة، سوسن على، 21 سنة، ياسمين علي، 19 سنة، وشهد علي، 9 سنوات، مقيمين جميعا بمركز المنيا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المنيا حادث انقلاب سيارة مديرية أمن المنيا
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