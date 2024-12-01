قائد القوة متعددة الجنسيات يشيد بجمال وأمن شرم الشيخ

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جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اللواء علاء قاسم، رئيس جهاز الاتصال، واللواء مايكل جاراوي، قائد القوة متعددة الجنسيات، برفقة الوفد المرافق لهما، وذلك خلال لقاء ودي يهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين المحافظة والقوة متعددة الجنسيات.

رحب المحافظ بالوفد الزائر، مشيدًا بالشراكة المثمرة بين المحافظة والقوات متعددة الجنسيات، ووجّه دعوة لقائد القوة لحضور احتفالية عيد ميلاد القديسة كاترين، وأهداه مجسمًا لمبنى الدير كرمز للترحيب والتقدير.

من جانبه، أعرب اللواء مايكل جاراوي عن شكره لحفاوة الاستقبال وسعادته بزيارة المحافظة، وأشاد بجمال مدينة شرم الشيخ وما تتمتع به من أمن واستقرار، مؤكدًا أن التطورات التي شهدتها المدينة جعلتها وجهة مفضلة للعائلات والأفراد من القوة متعددة الجنسيات لقضاء عطلاتهم والاستمتاع بالأجواء المميزة والوجهات السياحية المتنوعة.

كما نوّه قائد القوة بالإنجازات التنموية الطموحة التي تُنفذ بالمحافظة، مؤكدًا أن مشروع "التجلي الأعظم" الجاري في سانت كاترين سيحول المدينة إلى مركز عالمي للسياحة الدينية والثقافية والبيئية، ويعزز مكانة جنوب سيناء كوجهة سياحية رائدة.