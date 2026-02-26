إعلان

محافظ الفيوم يُحيل 9 موظفين للنيابة بتهم التزوير والتربح

كتب : حسين فتحي

06:53 م 26/02/2026

الدكتور محمد هانى غنيم محافظ الفيوم

أحال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ الفيوم، 9 موظفين مقصرين في أداء عملهم وواجبهم الوظيفي للنيابة، لتوقيع الجزاء القانوني الذي يتناسب مع جرم كل منهم.

وأحال محافظ الفيوم، أحد العاملين بإدارة المساكن بمجلس مدينة الفيوم وابنه للنيابة العامة، لقيامهما بالاتفاق فيما بينهما بتزوير شهادة مرضية خاصة بالأب، والانتفاع من المحرر المزور بتمديد الإجازة المرضية، كما أحال المحافظ عدد 4 موظفين للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لقيامهم بالتزوير في محرر رسمي "بيان صلاحية أرض" لترخيصها للبناء، بهدف تربيح المالك بالمخالفة للشروط واللوائح المعمول بها.

كما أحال "غنيم" إحدى الموظفات بحي شرق مدينة الفيوم إلى النيابة الإدارية، لاستلامها محضر معاينة واعتماده إدارياً عقب إجرائها بحكم عملها، كما أحال مهندس تنظيم، وفني تنظيم، بحي شرق مدينة الفيوم إلى النيابة الإدارية، لإهمالهما فى الإشراف والمتابعة على الأعمال الإنشائية التى تمت بالمخالفة لشروط العقود المبرمة بين المحافظة والجهة المستفيدة، بميدان السواقي وسط مدينة الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، أنه سيتم الضرب بيد من حديد على أيدي المقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم الوظيفي، وسيتم توقيع الجزاء الرادع، في إطار من القانون لكل من تسول له نفسه الإهمال في أداء مهامه الوظيفية المنوط بها، بهدف ردعهم وردع غيرهم عن ارتكاب تلك المخالفات.

