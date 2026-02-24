إعلان

خطف "طالبة" ورماها على طريق السخنة.. إحالة "سائق نقل ذكي" للجنايات

كتب : رمضان يونس

09:59 م 24/02/2026 تعديل في 26/02/2026

هتك عرض ـ تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ رمضان يونس:

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، إحالة سائقا تابعا لإحدى شركات النقل الذكي، إلى محكمة الجنايات المختصة، على خليفة اتهامه بخطف طالبة و هتك عرض وسرقتها وتركها على طريق السخنة بالمقطم.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 14968 لسنة 2025 جنايات المقطم، للمتهم ـ سائقا تابعا لإحدى شركات النقل الذكي ـ تهمة خطف طالبة وهتك عرضها وسرقتها من ثم تركها على الطريق العام مُعرضًا حياتها للخطر.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 14968 لسنة 2025 جنايات المقطم، للمتهم ـ سائق نقل ذكي ـ تهمة خطف طالبة وهتك عرضها وسرقتها من ثم تركها على الطريق العام مُعرضًا حياتها للخطر.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطالبة والتي أكدت في التحقيقات أنها طالبت سائق عبر تطبيق إحدى شركات النقل الذكي، بعدما خرجت من أحد الدروس الخصوصية بالمقطم لعودتها للمنزل، وتقابلت مع المتهم واستقلت معه السيارة.

وذكرت الطالبة أن السائق تفاجأت حال استقلالها السيارة بتغيير السائق مسار الطريق، والسير في طريق مغاير، فنشبت بينهما مناكفة على إثرها تعدى عليها. ولامس أجزاء حساسة قاصدًا هتك عرضها، ثم سرقها وتركها على طريق السخنة ولاذ بالفرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هتك عرض طالبة ائق أوبر لمقطم لنيابة العامة طف وهتك عرض رقة طالبة ريق السخنة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رامز جلال يظهر بإطلالة كاجوال أنيقة في "رامز ليفل الوحش"
رمضان ستايل

رامز جلال يظهر بإطلالة كاجوال أنيقة في "رامز ليفل الوحش"
بين مطالب أمريكا وعروض إيران.. كواليس محادثات جنيف النووية
شئون عربية و دولية

بين مطالب أمريكا وعروض إيران.. كواليس محادثات جنيف النووية
مفاجآت فلكية قبل نهاية الشهر الكريم لهذه الأبراج
رمضان ستايل

مفاجآت فلكية قبل نهاية الشهر الكريم لهذه الأبراج
" عندي 37 سنة".. حمو بيكا يكشف عن عمره في رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

" عندي 37 سنة".. حمو بيكا يكشف عن عمره في رامز ليفل الوحش
تفاصيل مقتل طالب أزهري أثناء توجهه لصلاة التراويح بالخانكة
أخبار وتقارير

تفاصيل مقتل طالب أزهري أثناء توجهه لصلاة التراويح بالخانكة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الكهرباء: سعر عداد الكهرباء موحد على مستوى الجمهورية
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة