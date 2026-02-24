كتب ـ رمضان يونس:

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، إحالة سائقا تابعا لإحدى شركات النقل الذكي، إلى محكمة الجنايات المختصة، على خليفة اتهامه بخطف طالبة و هتك عرض وسرقتها وتركها على طريق السخنة بالمقطم.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 14968 لسنة 2025 جنايات المقطم، للمتهم ـ سائقا تابعا لإحدى شركات النقل الذكي ـ تهمة خطف طالبة وهتك عرضها وسرقتها من ثم تركها على الطريق العام مُعرضًا حياتها للخطر.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطالبة والتي أكدت في التحقيقات أنها طالبت سائق عبر تطبيق إحدى شركات النقل الذكي، بعدما خرجت من أحد الدروس الخصوصية بالمقطم لعودتها للمنزل، وتقابلت مع المتهم واستقلت معه السيارة.

وذكرت الطالبة أن السائق تفاجأت حال استقلالها السيارة بتغيير السائق مسار الطريق، والسير في طريق مغاير، فنشبت بينهما مناكفة على إثرها تعدى عليها. ولامس أجزاء حساسة قاصدًا هتك عرضها، ثم سرقها وتركها على طريق السخنة ولاذ بالفرار.