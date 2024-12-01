خان الصلح.. الإعدام شنقًا لمزارع قتل شخصًا ثأرًا لشقيقه في أسيوط



أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، حكمًا بالإعدام شنقًا على مزارع، بعد إدانته بقتل شخص ثأرًا لشقيقه في قرية جزيرة بهيج بمركز أبنوب.



صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة، وأحمد محمد غلاب عضو المحكمة، وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .

تعود وقائع القضية رقم 23455 لسنة 2023 جنايات مركز أبنوب، إلى تلقي ضباط مركز شرطة أبنوب بلاغًا بمقتل “عبد اللطيف . ع . ع” (44 عامًا)، مزارع من قرية جزيرة بهيج.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم “إسلام . س . ع” (35 عامًا)، مزارع من نفس القرية، ارتكب الجريمة ثأرًا لشقيقه “أيمن . س . ع” في قضية مقيدة برقم 1 لسنة 2020.

وأوضحت التحريات، أن المتهم كان تصالح مع عائلة المجني عليه وقبل الدية، لكنه عقد العزم على الانتقام، قام بمراقبة المجني عليه، وعندما رآه في أرضه الزراعية، تسلل نحوه مسلحًا ببندقية آلية وسلاح أبيض، وسدد له عدة طعنات أودت بحياته، ثم أطلق أعيرة نارية في الهواء ابتهاجًا وفر هاربًا.