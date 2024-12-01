"مش قصدي أقتلها".. أب يقتل ابنته في سوهاج ويروي تفاصيل الجريمة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

"مكنش قصدي أقتلها، وأروح فيها السجن، يوم المشكلة حدثت مشاجرة حادة بيننا تطورت لرفع صوتها علىَّ والتشابك معي بالأيدي، ثم أحضرت سكين من المطبخ وحاولت التعدي علىَّ، فانتزعتها من يديها، وتعديت عليها، فأصبتها بجرح ذبحي بالرقبة وطعنة بالبطن من الناحية اليمنى".. بهذه الكلمات كشف عجوز أمام جهات التحقيق كواليس إقدامه على قتل ابنته، بقرية المشايخ في دار السلام محافظة سوهاج.

وأضاف الأب الذي يبلغ من العمر 71 عامًا، أن ابنته "المجني عليها" كانت متزوجة ولديها طفل، وانفصلت منذ حوالي 4 أعوام، وأصيبت بعدها بمرض نفسي خاصة بعد أخذ طليقها ابنها، وأنها دائمة الخلافات والمشاجرات معه ومع شقيقها الأكبر "علي".

وأوضح المتهم، أنه في صباح يوم الواقعة حدثت مشاجرة حادة بينهما في الدور الأرضي من المنزل؛ بسبب الخلافات العائلية، أصيبت على إثرها المجني عليها بحالة هياج عصبي وحاولت التعدي عليه بسكين فاستخلصها منها وسدد لها طعنتين، إحداهما في الرقبة والأخرى بالبطن.

وتابع الأب: "أنه لم يكن يعلم أن ابنته فارقت الحياة، وجرى الاتصال بالإسعاف لإنقاذها ونقلها للمستشفى، فاكتشف رجال الإسعاف موتها، واتصلوا بالشرطة التي حضرت وأنا واقف بجوار جثة ابنتي، وألقى القبض علىَّ واقتيادي لمركز الشرطة".

كان مأمور مركز شرطة دار السلام، تلقى إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ميرفت. ع" 27 عامًا ربة منزل جثة هامدة إثر إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، وطعنة نافذة بالبطن.

توصلت التحريات إلي أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليها "عبود. ع" 71 عامًا مزارع؛ بسبب الخلافات الأسرية بينهما.

وجرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين"، ما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها؛ لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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