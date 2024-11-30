قرار جديد من النيابة العامة في واقعة قتل مزارع ابنته بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

صرحت النيابة العامة بمركز دار السلام بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، اليوم السبت، بدفن جثة ربة منزل، قُتلت على يد والدها متأثرة بإصابتها بجرح ذبحي بالرقبة؛ على خلفية حدوث مشاجرة بينهما؛ بسبب الخلافات العائلية، فيما تستمع النيابة العامة لأقوال المتهم حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

البداية كانت، بتلقى مأمور مركز شرطة دار السلام، إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ميرفت. ع" 27 عامًا ربة منزل جثة هامدة إثر إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة.

وتوصلت التحريات إلي أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليها "عبود. ع" 57 عامًا مزارع؛ بسبب الخلافات الأسرية بينهما.

وجرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين"، ما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها؛ لذات السبب.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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